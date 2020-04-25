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(صور) دوريات أمنية تجوب مناطق السواني والنجيلة والكريمية

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن جفارة مساء أمس الجمعة بنشر دورياتها لحفظ الأمن ومتابعة سير الخطة الأمنية ورصد التجاوزات بحسب ما نشرته وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق على صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وانتشرت الدوريات الأمنية لمديرية أمن الجفارة في عدة تمركزات أمنية، وقامت بتكثيف جولاتها التسييرية داخل مناطق السواني والنجيلة والكريمية لبسط الأمن داخل هذه المناطق وأداء واجبها الأمني تجاه المواطن خلال شهر رمضان المبارك وضمن خطة الحظر الموضوعة خلال هذا الشهر.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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