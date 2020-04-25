بوشناف يكلف مديرين جديدين لمديريتي أمن الأبيار وسرت

قرر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، تكليف مديرين جديدين لمديريتي أمن الأبيار وسرت.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية اليوم، فقد تم تكليف العقيد محمد مسعود جبريل مديرا لمديرية أمن الأبيار.

وأوضح البيان أنه تم تكليف العميد سالم إمحمد أبوزيد مديرا لمديرية أمن سرت.

«داخلية الموقتة»: إلغاء الاستثناءات الصادرة عن الغرف الأمنية لبعض الأنشطة التجارية

ويوم الإثنين الماضي، اتفق المجلس التسييري لبلدية سرت على دعوة مزاولي الأنشطة التجارية في المدينة إلى العودة لأعمالهم، باستثناء أصحاب محال الملابس والأحذية والحلاقة والمقاهي والمطاعم.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع في ديوان البلدية، لوضع آلية تنفيذ قرار وزار الداخلية في الحكومة الموقتة، القاضي بمنح الإذن لاستئناف الأنشطة التجارية في جميع المدن، بعد الخضوع للشروط القانونية والأساسية، واتخاد الإجراءات المطلوبة.

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