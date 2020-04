ميناء بنغازي البحري يستقبل 489 حاوية بضائع

استقبل ميناء بنغازي البحري، السبت، سفينة نقل الحاويات” إتلانتك نورث”، الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 126 حاوية بضائع متنوعة.

وأضافت إدارة الميناء في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الميناء استقبل أيضا السفينة “نينا أف” الوكيل الملاحي لشركة ميتدرينيان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 363 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

