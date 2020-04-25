الوطنية لحقوق الإنسان تعلن تأييدها لدعوات وقف إطلاق النار

أيدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا دعوة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم بالوكالة، ستيفاني ويليامز لـوقف إطلاق النار، ولهدنة إنسانية مع بدء شهر رمضان.

كما أيدت اللجنة في بيان لها دعوات النشطاء وشرائح واسعة من المجتمع الليبي باحترام الشهر الفضيل وإنهاء القتال وخفض التصعيد بمناطق التوتر

وقالت اللجنة إن شهر رمضان يمثل فرصة لإسكات السلاح، ووقف معاناة الشعب، لافتة إلى أن وقف إطلاق النار ضروري لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يمر بها المدنيون بمناطق التوتر، وعموم المواطنين، ويمنح الفرصة لاستئناف مسار الحوار السياسي.

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