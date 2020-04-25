“السباعي”: قصف “الوطية” لإخراجها من الخدمة أفضل من دخولها

قال علي السباعي، عضو مجلس النواب المنشق، وأحد دعاة الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، إن: “دخول الوطية من عدمه، أمر عسكري بحت، فما تراه أنت أمرا ضروريا، يراه غيرك غير ذلك. قاعدة الوطية تقع في منطقة حساسة جدا، وقد تثير فتنة تأتي على أبناء الجبل، عربا وأمازيغا، فلا تبقي حجرا على حجر” على حد قوله.

أضاف “السباعي” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم السبت: “لابد من التأني والحكمة وبعد النظر، ومن خلال متابعتي، ألاحظ أن الاستراتيجية الحالية مع الوطية هو قصفها وإخراجها عن الخدمة، وهذا مسلك حسن. فما بال أقوام جعلوا من دخول الوطية معيارا للوطنية، ويخونون بعض القادة لأجلها؟ متى يعقل هؤلاء؟! وبعضهم يبسط كلتا يديه ورجليه في أوروبا ويوزع صكوك الوطنية من هناك على الذي هو هنا في الميدان” على حد تعبيره