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“السباعي”: قصف “الوطية” لإخراجها من الخدمة أفضل من دخولها

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال علي السباعي، عضو مجلس النواب المنشق، وأحد دعاة الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، إن: “دخول الوطية من عدمه، أمر عسكري بحت، فما تراه أنت أمرا ضروريا، يراه غيرك غير ذلك. قاعدة الوطية تقع في منطقة حساسة جدا، وقد تثير فتنة تأتي على أبناء الجبل، عربا وأمازيغا، فلا تبقي حجرا على حجر” على حد قوله.

أضاف “السباعي” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم السبت: “لابد من التأني والحكمة وبعد النظر، ومن خلال متابعتي، ألاحظ أن الاستراتيجية الحالية مع الوطية هو قصفها وإخراجها عن الخدمة، وهذا مسلك حسن. فما بال أقوام جعلوا من دخول الوطية معيارا للوطنية، ويخونون بعض القادة لأجلها؟ متى يعقل هؤلاء؟! وبعضهم يبسط كلتا يديه ورجليه في أوروبا ويوزع صكوك الوطنية من هناك على الذي هو هنا في الميدان” على حد تعبيره

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الجماعة الليبية المقاتلة الوطية عضو مجلس النواب علي السباعي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • عايش فى اوهام يالوطى فلايمكن لشوية صراصير من المرتزقة هزبمة جيش وطنى مدعوم من الشعب والقبائل وقد تم سحق اخوانكم فى سيناء ومرشدكم العام الان ذليل فى سجون مصر سبع سنوات فماذ فعل له اردوغان !!!

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  • الوطية مقبرة كلاب اردوغان كما حدث فى مطار طرابلس الدولى !!

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  • عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((سيأتي على الناس سنوات خدّعات، يُصَدق فيها الكاذب ويُكذَّب فيها الصادق، ويُؤتمن فيها الخائن ويُخوَّن فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة))، قيل وما الرويبضة يا رسول الله ؟ .. قال: «الرجل التافه يتكلم في أمر العامة» . ؟.

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