تسليم مركز الأصالة الصحي بدرج بعد صيانته

اُقيمت مراسم تسليم مشروع مركز الأصالة الصحي ببلدية درج بعد الانتهاء من صيانته، وذلك ضمن برامج التنمية المستدامة التي تقوم المؤسسة الوطنية للنفط بتنفيذها في المناطق المجاورة لعملياتها.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن العمل على تنفيذ المشروع بدأ منذ نهاية ديسمبر 2019؛ حيث شملت المرحلة الأولى من المشروع صيانة وتجديد المبنى بالكامل وتحديث شبكة الكهرباء وتغيير الأبواب والنوافذ وتغليف الجدران والأرضيات بالعوازل الطبية وتركيب الأسقف المعلقة، وكذلك تركيب التكييف والإضاءة وتركيب شبكة الغاز الطبي وغيرها.

وتضمنت المرحلة الثانية تجهيز عيادة الكشف للنساء وغرف عمليات الولادة وغرف العناية الفائقة، بالإضافة إلى تجهيز مختبر التحاليل الطبية وغرفة الولادة الطبيعية وغرفة الأطفال حديثي الولادة وغرفة الإيواء والصيدلية وصالات الاستقبال والاستعلامات.

وقال مدير التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط مختار عبد الدائم “نتمنى أن يساهم هذا المشروع في التخفيف من معاناة المواطنين وتجنيبهم عناء السفر لمسافات طويلة من أجل الحصول على الخدمات الطبية اللازمة.”

كما تم في نفس اليوم افتتاح مشروع صيانة وتجهيز المركز الصحي بسيناون، حيث قامت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط بالتعاون مع سكان المنطقة بإجراء بعض أعمال الصيانة الضرورية للمبنى، وتوفير جهاز الموجات فوق الصوتية وأسرة طبية، بالإضافة إلى عدد من الأجهزة والمعدات المستعملة في المعامل وسيارة إسعاف لحالات الطوارئ.

وحضر مراسم التسليم فاضل حصن، عميد بلدية درج، ومحمد العتيري رئيس مجلس الأعيان ببلدية درج، ومحمد الزروق مدير مستشفى درج القروي، والكيلاني الشباكي مدير مكتب الخدمات الصحية، والدوكالي لموز رئيس المجلس المحلي لأعيان سيناون، وامحمد البسكري ومعاذ شيتاو أعضاء إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة.