المرصد السوري: ارتفاع عدد المرتزقة في ليبيا إلى 7400 مرتزق

أعلن المرصد السوري وصول دفعات جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا للقتال إلى جانب القوات التابعة للوفاق ضد الجيش، مؤكدا أن عدد المرتزقة في ليبيا وصل إلى نحو 7400 مرتزق، بينما وصل عدد المرتزقة الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب إلى 2500 مجند.

وأضاف المرصد في بيان له أن حصيلة قتلى المرتزقة في ليبيا جراء العمليات العسكرية في طرابلس وصل إلى 223 مقاتل، مؤكدا أنه وفقا لمصادره فإن المرتزقة قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين والرملة ومشروع الهضبة، بالإضافة إلى معارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا

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