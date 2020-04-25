ما علاقة ليبيا بتقديم وزير الخارجية الموريتاني لاستقالته ؟

بالموازاة مع حديث موقع أفريكا أنتليجنس الاستخباراتي عن مفاوضات رامية لتعيين وزير الخارجية الموريتاني الحالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد رئيسا للبعثة الأممية في ليبيا خلفا للبناني غسان سلامة، تحدثت مصادر موريتانية اليوم السبت عن استقالة قدمها ولد الشيخ أحمد للرئيس الموريتاني أياما قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وقالت المصادر إن وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد قدم استقالته فعلا، أو ناقشها على الأرجح مع الرئيس الموريتاني من أجل التفرغ للترشح لمنصب المبعوث الأممي الى ليبيا، بعد تعذر محاولة الجزائري رمضان لعمامرة.

المصادر أكدت أن اشتداد أزمة وباء كورونا، وتردد الأمين العام للأمم المتحدة في الإعلان رسميا عن ترشيح ولد الشيخ أحمد أسباب من بين أخرى جعلت الرئيس الموريتاني ينصح وزير خارجيته بالتريث في الاستقالة في انتظار ما ستسفر عنه مفاوضات بين الدول المؤثرة في الشأن الليبي للخروج النهائي باسم المرشح الجديد لمنصب المبعوث الأممي الى ليبيا.

ويعتبر ولد الشيخ أحمد ‏ اقتصادي ودبلوماسي موريتاني، سبق وأن عين نائب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، شغل منصب المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، وتولى المهمة نفسها في اليمن.