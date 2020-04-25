داخلية الوفاق تسير دوريات داخل تاجوراء والقره بوللي (صور)

قامت دوريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق بنشر تمركزاتها الأمنية التابعة لفرع الإدارة العامة للدعم المركزي في منطقة تاجوراء يوم أمس الجمعة بحسب ما نشرت الوزارة بصفحتها الرسمية.

و]أتي نشر الدوريات الأمنية لتسيير الخطة الأمنية داخل مناطق تاجوراء والقره بوللي وضواحيهما بناء على التعليمات الصادرة من رئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي وتنفيذا للخطة الأمنية الصادرة بمناسبة شهر رمضان المبارك لضبط الخروقات الأمنية وحفظ الاستقرار داخل المنطقتين .

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