مؤسسة النفط تسلم مركزين صحيين لدرج وسيناون بعد صيانتهما

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، تسليم مركزين صحيين بعد صيانتهما، ببلدية درج وسيناون، وذلك ضمن برامج التنمية المستدامة التي تنفذها في المناطق المجاورة لعملياتها.

وقالت المؤسسة في بيان، إنها سلمت مشروع مركز الأصالة الصحي ببلدية درج، الخميس الماضي، لافتة إلى بدء العمل على تنفيذ المشروع منذ نهاية ديسمبر 2019؛ حيث شملت المرحلة الأولى صيانة وتجديد المبنى بالكامل، وتحديث شبكة الكهرباء، وتغيير الأبواب والنوافذ وتغليف الجدران، والأرضيات بالعوازل الطبية، وتركيب الأسقف المعلقة، وكذلك تركيب التكييف والإضاءة وتركيب شبكة الغاز الطبي وغيرها.

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وتضمنت المرحلة الثانية تجهيز عيادة الكشف للنساء، وغرف عمليات الولادة، وغرف العناية الفائقة، إضافة إلى تجهيز مختبر التحاليل الطبية، وغرفة الولادة الطبيعية، وغرفة الأطفال حديثي الولادة وغرفة الإيواء، والصيدلية، وصالات الاستقبال والاستعلامات.

وحسب البيان، تم في نفس اليوم، افتتاح مشروع صيانة وتجهيز المركز الصحي في سيناون، حيث أجرت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، بعض أعمال الصيانة الضرورية للمبنى، وتوفير جهاز الموجات فوق الصوتية وأسرَّة طبية، إضافة إلى عدد من الأجهزة والمعدات المستعملة في المعامل وسيارة إسعاف لحالات الطوارئ.

وحضر مراسم التسليم عميد بلدية درجفاضل حصن، ورئيس مجلس الأعيان ببلدية درج محمد العتيري، ومدير مستشفى درج القروي محمد الزروق، ومدير مكتب الخدمات الصحية الكيلاني الشباكي، ورئيس المجلس المحلي لأعيان سيناون الدوكالي لموز، وعضوا إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة، محمد البسكري ومعاذ شيتاو.

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