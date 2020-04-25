خطة لتأمين  شحات في رمضان

أصدر مدير أمن شحات ورئيس لجنة مكافحة وباء كورونا بالبلدية العميد محمد فرج الخطة رقم 3 لتأمين بلدية شحات وتطبيق حظر التجوال خلال شهر رمضان.

وانتشرت الدوريات الثابتة والمتحركة داخل نطاق البلدية، وقال الناطق باسم مديرية أمن شحات الملازم حسن بواكريم إن المديرية وضعت خطة أمنية لتأمين المدينة خلال شهر رمضان المبارك وتطبيق حظر التجول بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية ببلدية شحات وكافة المراكز والأقسام بالمديرية .

وتتضمن آلية تنفيذ الخطة تكثيف الدوريات والتمركزات الأمنية بكافة المنافذ والمخارج، مع إغلاق الطرق في فترة الحظر، وتسهيل حركة المرور خلال الفترة المسموح للمواطنين فيها بالتجوال مع اتخاذ الترتيبات الأمنية اللازمة لحفظ الأمن وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وتتطلب أوقات الذروة التي تختلف في شهر رمضان عن الأيام العادية مساندة قسم المرور والتراخيص بالبلدية لتسيير حركة السير ولتخفيف الازدحام والاختناقات على الطرقات العامة والأماكن الحيوية، وفي حين أن هذه الخطة تستجيب لمتطلبات مرحلة معينة وخاصة من العام، لكن التحدي يكمن في تطبيقها طيلة أيام الشهر وفي استجابة المواطنين لها.

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