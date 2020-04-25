توصيات بالالتزام بضوابط السلامة الحيوية عند التعامل مع حالات كورونا

أهابت اللجنة الوطنية للسلامة الحيوية والأخلاقيات البيولوجية بكافة الأطباء والباحثين ذوي الاهتمام بتفشي وباء كورونا المستجد إلى الالتزام بضوابط السلامة الحيوية والأخلاقيات البيولوجية عند التعامل مع المرضى أو حالات الاشتباه، والحصول على الموافقة الأخلاقية قبل الانخراط في أي نشاط.

وطالبت اللجنة الأطباء والباحثين باتباع عدد من التعليمات، منها التقدم بطلب إليها مع توضيح وبيان مذكرة البحث أو الدراسة، والحصول على الموافقة المستنيرة من المرضى المستهدفين بالبحث قبل الشروع في البحث، والمحافظة على خصوصية المرضى وسرية المعلومات، إضافة إلى التخلص الآمن من العينات أو حفظها في مستودعات آمنة، والالتزام الكامل بإرشادات السلامة الحيوية والضوابط الأخلاقية .

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