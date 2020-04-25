النجمي يقترح تكوين المجلس الوطني العام للدولة الليبية

اقترح الكاتب والأديب الليبي ابراهيم النجمي تكوين مجلس يسمى المجلس الوطني العام للدولة الليبية تماشيا مع المطالب الشعبية بتكوين كيان قيادي إداري مؤقت يتولى قيادة وإدارة البلاد إلى حين الاتفاق علي هيكلة لنظام متوافق مع البناء المجتمعي والتاريخي لليبيين.

وقال النجمي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “تأكيدا علي مبادئ ديننا الشريفة وقيمها السّمحاء وتمشيا مع المطالب الشعبية للجماهير الليبية بشأن العمل على تكوين كيان قيادي إداري مؤقت يتولى قيادة وإدارة البلاد إلى حين الاتفاق علي هيكلة لنظام متوافق مع البناء المجتمعي والتاريخي لليبيين كأن يكون ” دولة ليبيا المتحدة ” وهي في الأصل كذلك وبعيدا عن أية تسميات تقليدية معلومة عليه نطرح” مقترحا يقوم على “تكوين مجلس تحت مُسمّي المجلس الوطني العام للدولة الليبية ” أو ” مجلس دولة ليبيا العام ” بقيادة القوات المسلحة العربية الليبية”.

وأضاف النجمي أن المجلس المقترح “مؤلف من تكوينات مجالس البلديات وكافة الفعليات الاجتماعية والممارسة لعملها – حاليا – في كثير من مناطق ليبيا ولكل مجلس فروعه حتى داخل البلدية الواحدة فمجلس بلدية بنغازي – مثلا ستكون له فروعه وبلجانها المكونة من مدنيين وعسكريين وهي تختلف باختلاف طبيعة عملها ولا يجوز التدخل في بعضها البعض إلا في ما تتطلبه المصلحة العامة وكما حدث مع شأن وباء كورونا ومقاومة الجيش والحكومة له وقدرتها العظيمة على كبحه والتصدي له وبشهادات عالمية بالخصوص”.

وبحسب المقترح فإن للمجلس لجانه التقريريه والتنفيذية “التقريرية من شأنها التخطيط للبلاد والتنفيذية تتولي تنفيذ مخططاتها والإشراف عليها واللجان المذكورة هي التي ينبغي أن تمثل البنية الفعلية لتكوين دولة ليبيا الجديدة التي سيختار لها الليبيون ما يناسبهم لها من اسم متوافق مع طبيعة نظامهم وكما هو السائد في جميع دول العالم”.

وأردف النجمي “أن ليبي لم تعد تحتمل أكثر مما احتملت” داعيا إلى النظر في أمر البلاد بجدية مضيفا “ولا نطمّع فينا مّن يسوي ولا يسوي، وخطابي هنا للناس الواعية التي يهمها أمر بلدها وليس للهامشيين الذين لا يهمهم لا في هذا ولا في ذاك ولا همّ لهم غير إثارة الفتن والدعوة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تقسيم البلاد”.

وتابع نجمي أن أي لعب بليبيا “هو خسارة كبيرة لها أو بالأحرى لنا، متى كنا نستغني عن بعضنا بعضا؟ وكيف يذهب بنا الحال إلى هذا الحد فنترك أمورنا لأعداء الأمس واليوم والغد ليقسّموا لنا مناطقنا ويجعلوننا وبفلوسنا نتقاتل فيها ؟ نحن ابتلعنا مصائب كبيرة في ما سبق وقلنا الله غالب، حصل ما حصل وعسى أن يعدّل الله أمرا كان مقضيا، نبتلع كل ذلك وتبلّعوننا الأتراك وأعوانهم وكل اللصوص وقطاع الطرق؟ والنتيجة ؟ أطرح أمامكم ما تقدم ذكره، ودعوتي لكم لنقاشه بمعني أن تثروه، لأننا ليس أمامنا خيار غيره في ظل الموجود الذي لا داعي لفتح بابه، إن هذا الإيجاز الذي طرحته لكم هو من ضمن مشروع كنت – دائما – أدعو إليه في كتاباتي منذ أكثر من 30 عاما أو يزيد، وهو إذا ما قسناه أو قارناه بالحاضر أو ما يجري في العالم الإسلامي لربما بدا للبعض حلما لكنه في الواقع هو واقع الواقع وهو ما سيكون سبيل نهارنا رغم أنف الظلام”.