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تركيب علامات إرشادية عن التباعد داخل 25 مخبزاً بغريان

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام فريق العمل التطوعي للتوعية والتثقيف بمخاطر فيروس كورونا المستجد والمتكون من مجموعة من الروابط والمنظمات التطوعية في مدينة غريان بالتنسيق مع لجنة الطوارئ لمكافحة ومجابهة خطر انتشار الفيروس بالبلدية بورشة حول مخاطر فيروس كورونا.

واستكمالا للأعمال التوعوية التي يقوم بها أعضاء الفريق ضمن الحملة التطوعية وبمشاركة أعضاء جهاز الحرس البلدي تم وضع العلامات الإرشادية لـ25 مخبزا أمام الأرضية الخاصة بالمخابز لوقوف المواطنين عليها والتزام المسافات الآمنة الوقائية لتجنب نقل العدوى.

وانتظمت خلال الفترة الأخيرة العديد من المبادرات الشبابية التي يسعى القائمون عليها لنشر التوعية بخطر فيروس كورونا بين المواطنين بمختلف شرائحهم، في الوقت التي تُعوّل فيه الجهات المسؤولة على التزام المواطنين بقوانين التباعد الاجتماعي والحجر المنزلي للحد من تفشي الفيروس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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