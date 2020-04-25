تركيب علامات إرشادية عن التباعد داخل 25 مخبزاً بغريان

قام فريق العمل التطوعي للتوعية والتثقيف بمخاطر فيروس كورونا المستجد والمتكون من مجموعة من الروابط والمنظمات التطوعية في مدينة غريان بالتنسيق مع لجنة الطوارئ لمكافحة ومجابهة خطر انتشار الفيروس بالبلدية بورشة حول مخاطر فيروس كورونا.

واستكمالا للأعمال التوعوية التي يقوم بها أعضاء الفريق ضمن الحملة التطوعية وبمشاركة أعضاء جهاز الحرس البلدي تم وضع العلامات الإرشادية لـ25 مخبزا أمام الأرضية الخاصة بالمخابز لوقوف المواطنين عليها والتزام المسافات الآمنة الوقائية لتجنب نقل العدوى.

وانتظمت خلال الفترة الأخيرة العديد من المبادرات الشبابية التي يسعى القائمون عليها لنشر التوعية بخطر فيروس كورونا بين المواطنين بمختلف شرائحهم، في الوقت التي تُعوّل فيه الجهات المسؤولة على التزام المواطنين بقوانين التباعد الاجتماعي والحجر المنزلي للحد من تفشي الفيروس.

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