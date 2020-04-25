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تجدد أصوات المدفعية الثقيلة بمحيط غابة النصر

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، السبت، بتجدد اصوات المدفعية الثقيلة بمحيط غابة النصر، لليوم الثاني على التوالي.

ويوم امس، شهدت العاصمة طرابلس سقوط عدة قذائف على مقسم سجن الرويمي بمنطقة عين زارة، وقصف بالمدفعية الثقيلة على محيط مطار معيتيقة الدولي.

وعلى الرغم من الهدوء الحذر في محاور القتال، إلا أن القذائف المدفعية لا تزال مستمرة بالسقوط في عدة مناطق، حيث شهدت مناطق عين زارة ومطار معيتيقة ومشروع الموز سقوط القذائف الصاروخية عليها.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • اتمنى ايضا قصف مابعد غابة النصر بقليل حوالى 500متر المركز الرئيسى للاتصالات بالعاصمة فى شارع الزاوية وهو ابراج البريد المركزى !!

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  • هروكوا يا هراوكه في حكومه الشقاق والنفاق والارتزاق ومنوا انفسكم بأنتصارات وهميه ترد علي لسان الكذاب قنونو الناطق باسم عمليات براكة الحطب فمن الواضح ان تركيا لا يعنيها أنتصار حكومه الفرقاطه علي الجيش وتركيا ليست جاده في السعي اليه وهي تعلم ان هذا لن يحصل فكيف شذاذ أفاق مشكلين مليشيات سينتصروا علي الجيش ولكن هدف تركيا حاليا هو إطالة أمد الازمه والاستفاده منها في استنزاف كل ما في خزائن المصرف المركزي الليبي من عمله صعبه واذا انتصر الجيش وتشكلت حكومه مختلفه في التوجه مع ما كانت تصبو اليه حكومه الفرقاطه فما هي الا سنوات وسوف تبحث تركيا عن وسطاء وتعاود العلاقات مع ليبيا فتركيا لا تستغني عن الاستثمار في ليبيا

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