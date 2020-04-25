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عبد النبي : المؤسسة العسكرية يجب أن تشكل حكومة أزمة لتوحيد البلاد

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب الصالحين عبدالنبي، السبت، إن المجلس منذ 6 سنوات يحاول الدفع بالعملية السياسية لكنه تشتت وانقسم على نفسه، و لم يستطع القيام بدوره في ظل تغول المجلس الرئاسي، وما يسمى بمجلس الدولة في بطرابلس، موضحا أن ذلك يتطلب وجود المؤسسة العسكرية حتى تتمكن من السيطرة على التراب الليبي.

وأكد عبد النبي في تصريحات إعلامية أن المؤسسة العسكرية يجب أن تشكل حكومة أزمة من أجل توحيد الدولة، لافتا إلى أن ما يقوم به مجلس النواب من مبادرات مع الأمم المتحدة ودول العالم يعد كلام غير قابل للتطبيق

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قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • يعني انت اعترفت انكم سبب البلاء لهذا البلد ( برلمان طبرق ) وان كل ارائكم وقراراتكم هيا اللي زادت في معناة المواطن الى هذه اللحظة 6 سنوات للكسب الغير المشروع مرتبات + امتيازات من غير اي فائدة تذكر لعنة الله عليكم

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  • هروكوا يا هراوكه في حكومه الشقاق والنفاق والارتزاق ومنوا انفسكم بأنتصارات وهميه ترد علي لسان الكذاب قنونو الناطق باسم عمليات براكة الحطب فمن الواضح ان تركيا لا يعنيها أنتصار حكومه الفرقاطه علي الجيش وتركيا ليست جاده في السعي اليه وهي تعلم ان هذا لن يحصل فكيف شذاذ أفاق مشكلين مليشيات سينتصروا علي الجيش ولكن هدف تركيا حاليا هو إطالة أمد الازمه والاستفاده منها في استنزاف كل ما في خزائن المصرف المركزي الليبي من عمله صعبه واذا انتصر الجيش وتشكلت حكومه مختلفه في التوجه مع ما كانت تصبو اليه حكومه الفرقاطه فما هي الا سنوات وسوف تبحث تركيا عن وسطاء وتعاود العلاقات مع ليبيا فتركيا لا تستغني عن الاستثمار في ليبيا

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