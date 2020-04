عبد النبي : المؤسسة العسكرية يجب أن تشكل حكومة أزمة لتوحيد البلاد

قال عضو مجلس النواب الصالحين عبدالنبي، السبت، إن المجلس منذ 6 سنوات يحاول الدفع بالعملية السياسية لكنه تشتت وانقسم على نفسه، و لم يستطع القيام بدوره في ظل تغول المجلس الرئاسي، وما يسمى بمجلس الدولة في بطرابلس، موضحا أن ذلك يتطلب وجود المؤسسة العسكرية حتى تتمكن من السيطرة على التراب الليبي.

وأكد عبد النبي في تصريحات إعلامية أن المؤسسة العسكرية يجب أن تشكل حكومة أزمة من أجل توحيد الدولة، لافتا إلى أن ما يقوم به مجلس النواب من مبادرات مع الأمم المتحدة ودول العالم يعد كلام غير قابل للتطبيق

