فريق زوارة الطبي يجري مسوحات لسائقي الشاحنات القادمة من تونس

أصدر مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار تعليماته لفرع المركز بمدينة زوارة، بإجراء مسح طبي شامل على سائقي الشاحنات القادمين من تونس.

وعقب صدور التعليمات أرسل فرع المركز فريقا طبيا كاملا مجهزا بكافة الإمكانيات لإجراء المسوحات الطبية الشاملة.

وقال مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ رأس اجدير مختار المنصوري إن سائقي الشاحنات وجنسيتهم ليبية قد دخلوا الحظيرة الجمركية بمنفذ راس اجدير كمرحلة أولية لإجراء الكشوفات الطبية اللازمة، والكشف على فيروس كورونا

المستجد قبل عودتهم إلى منازلهم .

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