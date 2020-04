أعلنت السلطات التركية، السبت، عن تسجيل 106 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 2706 حالات حتى الآن.

