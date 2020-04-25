اليوم.. بلدية طبرق تبدأ استقبال المواطنين العالقين في مصر عبر منفذ إمساعد البري

كشف رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، عن بدء استقبال المواطنين العالقين في مصر، مساء اليوم السبت، عبر منفذ إمساعد البري.

وحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق، سيتم وضع مواطني مدينة طبرق في فنادق دار السلام وباب طبرق وزين، بينما مواطني بلديتي أمساعد وبئر الأشهب في فنادق الجمل وإستراحة الطرق السريعة.

إغلاق منفذ امساعد البري ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»

من جانبه قال الناطق باسم مديرية أمن طبرق النقيب صفي الدين خطاب، إلى «بوابة الوسط»، «بعد التواصل مع اللجنة العليا لمواجهة كورونا، توصلت اللجنة الفرعية طبرق إلى إمكانية إعادة أكثر من 400 مواطن ليبي عاقلين بمصر عن طريق منفذ إمساعد البري».

ولفت خطاب، إلى استئجار 35 حافلة تخصص لنقل المواطنين من منفذ أمساعد الحدودي إلى طبرق والبلديات المجاورة.

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