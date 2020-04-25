دعوة أوروبية مشتركة لهدنة إنسانية في ليبيا

بروكسل 25 أبريل 2020 (وال)- وجه وزراء خارجية كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكبير دبلوماسي الاتحاد الأوروبي اليوم السبت، دعوة مشتركة إلى هدنة إنسانية في ليبيا.

وقال وزراء الخارجية وكبير دبلوماسي الاتحاد الأوروبي – في بيان – إنه “ينبغي على كل الأطراف؛ استئناف محادثات السلام”.

وأضاف البيان : “نود ضم أصواتنا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والقائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا ستيفاني توركو وليامز، في دعوتهما إلى هدنة إنسانية في ليبيا”، بحسب ما أوردت وكالة “رويترز”.

وتابع البيان: “ندعو جميع الأطراف الليبية إلى استلهام روح شهر رمضان المبارك، واستئناف المحادثات في سبيل وقف حقيقي لإطلاق النار”.

وحمل البيان توقيع ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزراء خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، وإيطاليا لويجي ديمايو، وألمانيا هايكو ماس. (وال- بروكسل) ر ت

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