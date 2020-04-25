الدينار يصعد أمام الدولار واليورو.. إليك الأسعار

تراجعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار خلال تداولات مساء اليوم السبت عند الساعة 16:00 في السوق السوداء التي تنشط هذه الفترة في غرف “فايبر وواتساب” بسبب تمديد المجلس الرئاسي لفترة حظر التجول.

و تداول التجار الدولار عند سعر 5.800 دنانير ليفقد بذلك قرشين من قيمته وعلى صعيد حوالات الدولار إلى دبي وتركيا فقد خسر 5 قروش من قيمته مسجلاً بذلك 6.200 دنانير فيما سجل اليورو 6.220 دنانير.

و استقر الدينار التونسي مقابل نظيره الليبي مسجلا 1.990 دينار فما صعدت الليرة التركية بشكل طفيف محققة 84 قرش، وعلى صعيد سعر غرام الذهب كسر عيار 18 فقد سجل مساء اليوم 205 دينار.

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