دعت غرفة العمليات لعملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق من يزاولون الأنشطة التواصل معها لغرض تأمين حركة هذه البضائع بما لا يضر بالعمليات العسكرية.

وقالت عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” “استنادا إلى قانون الطوارئ والنفير العام … تعلن غرفة عمليات بركان الغضب العسكرية أن المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى هي مناطق عمليات عسكرية … يمنع التحرك فيها بدون إذن مسبق، سواء للآليات العسكرية وشبه العسكرية أو شاحنات نقل البضائع والوقود” مضيفة “حفاظا على سير العمليات العسكرية بما لا يضر بحركة السلع الغذائية والاحتياجات الإنسانية والأدوية وما في حكمها نحو التجمعات السكانية، فإن الغرفة تطلب ممن يزاولون هذه الأنشطة التواصل معها لغرض تأمين حركة هذه البضائع، بالتنسيق مع حكومة الوفاق”.