ذكر موقع “أفريكا أنتليجنس” أن وزير الشؤون الخارجية

الموريتاني الحالي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، على رأس قائمة طويلة جدا من المرشحين المحتملين

الذين تفكر الأمم المتحدة في توليهم مهمة المبعوث الأممي إلى ليبيا.

وأضاف الموقع في تقرير له أن المفاوضات الرامية إلى إيجاد

رئيس للبعثة الأممية في ليبيا خلفا لغسان سلامة وصلت إلى المرحلة النهائية، لافتًا

إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، يفضل إسماعيل ولد الشيخ أحمد،

لرئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلفا لرئيسها المستقيل غسان سلامة.

The post “ولد الشيخ أحمد” على رأس قائمة المرشحين لمهمة المبعوث الأممي الجديد لدى ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24