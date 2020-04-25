جمعيتا الخنساء وشباب ليبيا بالكفرة توزعان سلالا غذائية

قامت جمعيتا الخنساء وشباب ليبيا بالكفرة أمس بتوزيع 170 سلة غذائية على الأسر المحتاجة، بمناسبة دخول شهر رمضان.

وتعتبر هذه الدفعة هي الأولى من سلة رمضان لهذا العام، وتحتوي على 14 صنفا من المواد الأساسية، بالإضافة إلى كميات من اللحوم البيضاء والحمراء.

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