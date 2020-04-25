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بلدي تراغن يسلم شحنة الأجهزة ومواد الوقاية لمستشفى تراغن

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

سلّم المجلس البلدي تراغن اليوم السبت شحنة الأجهزة ومواد الوقاية والأدوية لمستشفى تراغن التعليمي والمقدمة من وزارة الصحة بحكومة الوفاق. .

وحضر مراسم تسليم الشحنة نائب مدير مستشفى تراغن والأطباء والممرضين ورئيس فريق الرصد والاستجابة بالمستشفى ولفيف من مؤسسات المجتمع المدني – شعبة الهلال الأحمر فرع تراغن والمجالس الاجتماعية بتراغن وموظفي المجلس البلدي.

وثمن الحضور الجهود المبذولة من اجل حماية المواطن من هذا الوباء شاكرين كل من ساهم في توفير وحماية وصول هذه الإمكانيات الوقائية والطبية وتوفيرها لمستشفى تراغن الذي يفتقرها وبحاجة ماسة لها وعلى راسهم شركة أدري للنقل والشحن على توصيل الشحنة لتراغن .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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