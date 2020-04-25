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«محمد فؤاد»: أؤيد عودة الملكية في ليبيا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الطبيب محمد فؤاد، الذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “محلل سياسي”، إنه من مؤيدي العودة إلى الملكية مع بعض التعديلات، على حد تعبيره.

أضاف “فؤاد” المقيم في إيطاليا، على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم السبت: “أنا من مؤيدى العودة لدستور المملكة مع تعديله حتى يكون مناسباً للاحداث التى جرت فى 70 سنة، ولست من معارضى الملكية على ان تكون دستورية”.

وتابع “فؤاد” مهاجماً محمد الحسن، نجل الحسن الرضا السنوسي، الذي عينه الملك إدريس السنوسي ولياً للعهد في 25 نوفمبر عام 1956، بعد حواره قبل أيام مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، قائلاً: “ولى العهد المفترض خرج فى لقاء صحفى على صحيفة الشرق الاوسط فى لقاء كان الافضل ان يبتعد عنه. محاولاته لمسك العصا من المنتصف ستجعله خصماً اكثر منه حكماً .. فمحاولات الوقوف على مسافة واحدة من الانقلاب وغزو طرابلس تعنى انه لايمكن ان يكون شخصية سياسية تمتلك الحكمة والقدرة على ان تلعب دورا ليبيا فى اشد الحاجة له” على حد قوله.

الوسوم

طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الشعب الليبي يريد حفـــــــــــــــــــــــــــــــــــتر ملك معندناش مشكلة في الاسم ملك ،رئيس ،امبراطور نبوا من يخلينا نعيشوا بنادمين….بدون الاخوان …هكذا الشعب الليبي يريد

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