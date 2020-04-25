انطلاق الخط البحري المباشر بين ميناء صفاقس وميناء طرابلس



انطلق, اليوم السبت 25 أفريل 2020, الخط البحري الرابط بين ميناء صفاقس التجاري وميناء طرابلس في العمل, حيث أبحرت سفينة من ميناء صفاقس محملة ب 300 حاوية, ومن المنتظر أن تستغرق الرحلة التجارية 24 ساعة تعود على إثرها الباخرة إلى صفاقس لتبحر من جديد يوم 4 ماي المقبل.

وسعت وزارة النقل واللوجستيك التونسية إلى فتح هذا الخط البحري لمزيد تأمين تدفق البضائع بين تونس وليبيا ولإسناد الحركية الإقتصادية بين البلدين, خاصة وأن النقل البحري بما يقدمه من خدمات للإقتصاد الوطني لم يتوقف عن العمل, بل واصل نشاطاته توريدا وتصديرا خلال هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به تونس وسائر دول العالم.

ويندرج إطلاق الخط البحري الجديد الرابط بين ميناء مدينة صفاقس التونسية وميناء العاصمة طرابلس في إطار السعي إلى مزيد تأمين تدفق البضائع بين تونس وليبيا ومن أجل دعم جهود المصدرين والناقلين البحريين في البحث عن أسواق جديدة.

وأكدت الوزارة أن هذا الخط البحري من شأنه خلق مزيد من الحركية الإقتصادية على المبادلات التجارية بهذا الميناء, بالإضافة إلى ما يوفره النقل البحري من إيجابيات, خاصة على مستوى حجم البضائع المنقولة وتخفيف الضغط على الطرقات, لاسيما بعد الإجراءات المتخذة على مستوى المعابر الحدودية.

وأفاد ما مدير الميناء التجاري بصفاقس أنيس كمون بأن هذا الخط جاء تلبية للمصدرين وتم التنسيق مع وزارة النقل واللوجيستيك التي اتصلت بالمجهزين البحريين.

وأوضح مدير الميناء التجاري بصفاقس, في تصريح إعلامي, أنه سيقع تنظيم هذا الخط والتحكم في استغلاله بما يضمن ديمومته, داعيا كافة المصدرين بصفاقس والجنوب والوسط إلى استغلال هذا الخط ودعمه.