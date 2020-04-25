وصول أول رحلة من الليبيين العالقين بالخارج إلى بنغازي

استقبلت فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للغرفة المركزية بالخدمات الصحية في بنغازي، أولى الرحلات القادمة من الخارج، عبر اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، بعد إتمام مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ مطار بنينا أعماله.

وقالت الغرفة في بيان لها اليوم السبت على “فيسبوك” إنها استكملت الإجراءات الصحية، وفقًا لما تقتضيه تدابير الحجر الصحي بكل مهنية، كما قام فريق متخصص؛ بتقديم النصائح الإرشادية للقادمين، عن كيفية التعامل أثناء مدة الإقامة سواء بالتطهير أو غسل اليدين، وطرق الوقاية ومكافحة العدوى والتباعد.

وأكدت الغرفة استمرار المراقبة الصحية اليومية في مقر الإقامة، من قبل العناصر الطبية التابعة للغرفة المركزية.

ودعت الحكومة الليبية المواطنين بالخارج الذين يريدون العودة إلى البلاد بتسجيل أسمائهم على موقع وزارة الخارجية، وشمل الكشف النهائي 1789 مواطنا ومواطنة.

وتضم القائمة عدد 902 عالق بجمهورية مصر العربية، و431 عالقا بالجمهورية التونسية، و317 عالقا بالجمهورية التركية، و47 عالقا بعدد من الدول الأوروبية، و89 عالقا بالمملكة الأردنية، ومواطنين بالجمهورية العراقية، ومواطنا واحدا بالجمهورية اللبنانية.