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«الغرابلي» مخاطباً «الجيش الوطني»: سلموا سلاحكم ومن أجرم سنحاسبه بالقانون

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

قال الطاهر الغرابلي المسؤول العسكري للجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب في ليبيا، رئيس ما يُسمى بـ«المجلس العسكري لصبراتة» السابق، إنه: “قبل إنطلاق عملية تحرير مدن الساحل في المنطقة الغربية أطلقنا نداء للمسلحين المغرر بهم من الأفراد أن يلقوا سلاحهم ويحقنوا دمائهم وأنهم لا قدرة لهم على مجابهة القادم وأن قادتهم أول من يفروا من أرض المعركة ويتركونهم يعانون مصيرهم وقد صدق حدسنا فقد قتل الأفراد وفر القادة وحتى من قتل من قادتهم قتل في سيارته هاربا بها من أرض المعركة” على حد زعمه.

أضاف “الغرابلي” في نداء على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم السبت، قائلاً: “اليوم نجدد النداء إلى هولاء الأفراد: سلموا سلاحكم واحقنوا دمائكم وارجعوا إلى اهلكم فهم أدرى بمصلحتكم. من أجرم في حق الدولة فالدولة هي المخولة بعقابه ومن أجرم في حق الناس فالقانون والاجهزة المخولة هي من تحدد العقوبة المستحقة، ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة في سبيل قادة عصابة همهم السلطة وفي سبيل مجموعة الشر الذين لم يكترثوا يوما لهلاككم ولا فنائكم” على حد قوله.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • دخول الجيش لطرابلس واجب وطني علي عاتقه وعلي المليشيات تسليم اسلحتها للجيش وأن الجيش داخل لطرابلس حتما شاء من شاء وأبي من أبي واسقاط الجيش لحكومة الشقاق والنفاق والارتزاق وشن حرب لسحق مليشيات براكة الحطب وابطال مشروع الأخوان في ليبيا حرب مشروعه ومقدسه وعاجلا او آجلا سينتصر الجيش علي الارهاب في طرابلس ومصراته فلا تعولوا علي تركيا فمن الواضح ان تركيا لا يعنيها أنتصار حكومه الفرقاطه علي الجيش ليبيا الوطني وتركيا ليست جاده في السعي الي ترجيح كفة مليشيات الارهاب في ليبيا وهي تعلم ان هذا لن يحصل فكيف لشذاذ أفاق مشكلين مليشيات متعددة المرجعيات والتوجهات سينتصروا علي الجيش ولكن هدف تركيا حاليا هو إطالة أمد الازمه والاستفاده منها في استنزاف كل ما في خزائن المصرف المركزي الليبي من عمله صعبه واذا انتصر الجيش وتشكلت حكومه مختلفه في التوجه مع ما كانت تصبو اليه حكومه الفرقاطه فما هي الا سنوات وسوف تبحث تركيا عن وسطاء وتعاود العلاقات مع ليبيا فتركيا لا تستغني عن الاستثمار في ليبيا

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  • انطلقت الانتفاضة الشعبية غرة رمضان 2020…جاينكم الشعب الليبي بكل مكوناته الوطنية الشريفة مع جيشه الوطني بقيادة الرمز الوطني
    حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
    انته وتي روحك وسلم نفسك او نقولك اهربلك خير من توه….الشعوب لاتهزم

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  • انت مفكر الشعب الليبى مثلكم خوان للوطن سلمتم انفسكم للمحتل التركى فارسل لدعمكم نفايات تركيا من الحثالة الدواعش وجبهة النصرة تركوا اهلهم ونسوانهم فى العراء وفروا من الاسد ليجدوا اسود الصحراء فى انتظارهم فهل سمعت يامببون اسد يستسلم لجرذ او صرصار واضح انك بتتعاطى ترامدول فى نهار رمضان وترى الاشياء بالمقلوب الله يخرب بيت الصنف !!!

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  • مهبول هارب من قرقارس انت مفكر الشعب الليبى مثلكم خوان للوطن سلمتم انفسكم للمحتل التركى فارسل لدعمكم نفايات تركيا من الحثالة الدواعش وجبهة النصرة تركوا اهلهم ونسوانهم فى العراء وفروا من الاسد ليجدوا اسود الصحراء فى انتظارهم فهل سمعت يامببون اسد يستسلم لجرذ او صرصار واضح انك بتتعاطى ترامدول فى نهار رمضان وترى الاشياء بالمقلوب الله يخرب بيت الصنف !!!

    رد

  • طيب انت ديوث سلمت امك واختك وبنتك وزوجتك للمرتزقة السوريين يكيفوهم فى خيام الجهاد مقابل حمايتك من الجيش الوطنى الذى يبحث عن المجرمين فهل تتصور ان رجل الشرطة يسلم نفسه للص مجرم الا اذا كان من يتصور ذلك مهبول

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