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«بركان الغضب» تعلن المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى مناطق عمليات حربية

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت غرفة عمليات «بركان الغضب» أن المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى هي مناطق عمليات عسكرية للجيش يمنع التحرك فيها دون إذن مسبق، سواء للآليات العسكرية وشبه العسكرية أو شاحنات نقل البضائع والوقود» وذلك استنادًا إلى قانون الطوارئ والنفير العام.

وبخصوص حركة السلع الغذائية والاحتياجات الإنسانية والأدوية وما في حكمها نحو التجمعات السكانية، طالبت «بركان الغضب» في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ممن يزاولو هذه الأنشطة التواصل معها لغرض تأمين حركة هذه البضائع، بـ«التنسيق مع حكومة الوفاق وبما يحافظ على سير العمليات العسكرية».

كما طالب الغرفة بضرورة التنسيق معها لتطبيق قرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، والوزارات بشأن إيصال المستلزمات والتجهيزات الخاصة بمجابهة وباء «كورونا المستجد» إلى كافة المدن والقرى في المناطق المشار إليها كل حسب المنطقة العسكرية التابعة لها.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • دخول الجيش لطرابلس واجب وطني علي عاتقه وأنه لداخل لطرابلس شاء من شاء وابي من أبي واسقاط الجيش لحكومة الشقاق والنفاق والارتزاق وشن حرب لسحق مليشيات براكة الحطب وابطال مشروع الأخوان في ليبيا حرب مشروعه ومقدسه وعاجلا او آجلا سينتصر الجيش علي الارهاب في طرابلس ومصراته فلا تعوضوا علي تركيا فمن الواضح ان تركيا لا يعنيها أنتصار حكومه الفرقاطه علي الجيش ليبيا الوطني وتركيا ليست جاده في السعي الي ترجيح كفة مليشيات الارهاب في ليبيا وهي تعلم ان هذا لن يحصل فكيف لشذاذ أفاق مشكلين مليشيات متعددة المرجعيات والتوجهات سينتصروا علي الجيش ولكن هدف تركيا حاليا هو إطالة أمد الازمه والاستفاده منها في استنزاف كل ما في خزائن المصرف المركزي الليبي من عمله صعبه واذا انتصر الجيش وتشكلت حكومه مختلفه في التوجه مع ما كانت تصبو اليه حكومه الفرقاطه فما هي الا سنوات وسوف تبحث تركيا عن وسطاء وتعاود العلاقات مع ليبيا فتركيا لا تستغني عن الاستثمار في ليبيا

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      • اولاً يامن ترمز لأسمك بالمصراتي راجل وذكرت أسمي في رد عليّ كلامي طالما أنت راجل لما تخفي أسمك الحقيقي انت محمي بمليشيات المصاريت ليش تخشي ذكر اسمك بس ما علينا منها أنا لا تقول لي أسيادك فأنا ليس لي سيد لا في ليبيا ولا في غيرها سيدي ربي الذي خلقني فأسحب كلمة أسيادك ثانيا أنا ننتقد حتي في الجيش فانا المبدأ عندي يجب ان لا تكون هناك لا مجامله للصاحب ويجب ان لا تكون هناك خشيه من العدو واتمني ان تكون فهمت قصدي انا من أصل ليبي وليبيا فيها قبر ابي وجدي أما غير ذلك فلا تربطني بليبيا أي رابطه مباشره اللهم ليبيا بلد أهلي واحب ان اسمع عنها انها في مصاف الدول المتقدمه ولا يتسني لها ذلك الا بالخلاص من اصطبل الاخوان البائسين ومليشيات السرقه بالاكراه والخطف

    • يا زيدان يا حيران انت شكلك سكران. من سنة كاملة واسيادك حمتر والمحماري يقولون ان دخول طرابلس مسالة وها نحن نكمل عام علي هذا الكلام. فأصبح جرذان حفتر يهربون في إتجاه الشرق حيث منبع الجرذان.
      لا تضيع وقتك مع حمتر والمحماري

      رد

      • اولاً يامن ترمز لأسمك بالمصراتي رجل بائن عليك رجل لأنك مخفي أسمك الحقيقي بس ما علينا منها أنا ليس لي سيد لا في ليبيا ولا في غيرها فأسحب كلمة أسيادك ثانيا أنا ننتقد في بعض الاحيان حتي في الجيش فانا اجامل صديق ولا أخشي عدو اتمني ان تكون فهمت قصدي انا من أجل ليبيا التي فيها قبر ابي وجدي وامي أما غير ذلك فلا تربطني بليبيا أي رابطه مباشره اللهم ليبيا أثر عندي من الماض واحب اسمع انها في مصاف الدول المتقدمه ولا يتسني لها ذلك الا بالخلاص من الاخوان ومليشيات السرقه بالاكراه

  • من انتم يابركان الكذب مرتزقة من سوريا وتشاد وانجاس اتراك وخوان ومجرمبن دوليين محاصرين فى هذه المناطق تحت سيطرة الجيش الوطنى وعصافيركم تسقط بسهولة ومدرعاتكم كرتون خرج منها الميبون مهرب البشر اسيرا وجريحا لم تحميه اصلا اتفووووه عليكم

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  • ياجلول يامصراتى يامخنث حسب وصفك لنفسك كفاية تعاطى ترامادول حتى فى رمضان باميبون القراء بيسخروا منك انت فين ياجهلول من الاخ العزيز زيدان يقدم افكار منطقية تدل على مستوى ثقافى عالى اما انت ياجهلول فواضح انك حمار بينهق وخلاص وليس لديه سوى جملة واحدة يقصها ويلصقها كل مرة مثل البغبغات ابوك السقا مات !!!!

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    • قراء؟ اي قراء، لا حول ولا قوه الابالله . وهل هولاء القراء الأعزاء لم يملوا من اكاذيب وترهات المحماري عليه لعنة الله والناس اجمعين . انتم شوية مهابيل وجرذان تتبعون لسيدكم حمتر الذي هو بدوره تابع لاسياده في السعودية والامارات.

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  • ليس جديد على الاخوان ان يعيشوا فى اوهام حيث يتصور شوية صراصير انهم يقطعوا طريق امام اسود تدوسهم باقدمهم وتسير دون ان تهتم بهم وهو ما نراه من الجيش الوطنى سيطرة كاملة على اقليمى برقة وفزان حيث ثروة النفط والمياه وفى اقليم طرابلس ثلاث قلاع رئيسية سرت شرقا وترهونة ومن تحتها بنى وليد والزنتان وغربا قلعة الوطية الحصينة والى الامام قوات تتقدم الى قلب طرابلس من وادى الربيع الى العزيزية وتسيطر نيرانها الارضية على كل شبر فى طرابلس وبعد فشل هجمات اردوغان فى ابوقرين وسحقها وعلى ترهونة وطردهم شر طرده وعلى قاعدة الوطية وتساقط الذباب المسير والان يطلب اامشير من الشعب تفويضه لادارة البلاد قبل ان يتم الهجوم ااكبير لتحرير طرابلس وتحريرها خلال رمضان قضى الامر انتهى الدرس ياخوان فمصيركم فى المكان المعلوم كما فى مصر والسودان !!!

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