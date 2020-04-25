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أنباء عن مشاورات لإرسال فريق دولي إلى ليبيا لتقييم الأوضاع في البلاد

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكدت مصادر صحفية  اليوم السبت، أن الجيش الوطني الليبي يتمسك بمراقبة دولية لمنع دخول الأسلحة إلى طرابلس، مضيفةً أن الجيش طلب من دول أوروبية مراقبة عمليات توريد السلاح من تركيا إلى حكومة الوفاق.

وشددت المصادر على أن” الجيش الوطني الليبي طالب بتجميد حصول حكومة الوفاق على أي أسلحة تماماً وبتفكيك الميليشيات المسلحة وبانسحاب القوات التركية”.

وذكرت المصادر  لقناتي “العربية” و”الحدث”، أن “الجيش طالب بمراقبة دولية لمنع نقل مجموعات مسلحة جديدة من تركيا إلى ليبيا”.

وفي سياق آخر، كشفت المصادر وجود “مشاورات الآن لإرسال فريق دولي إلى ليبيا لتقييم الأوضاع في البلاد بشكل كامل”، مضيفةً أن “فريقا دوليا سيقوم بزيارة ليبيا للوقوف على الملف الخاص بالأسلحة الكثيرة التي وصلت إلى حكومة الوفاق والميليشيات المسلحة من تركيا”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • دخول الجيش لطرابلس واجب وطني علي عاتقه وعلي المليشيات تسليم اسلحتها للجيش وأن الجيش داخل لطرابلس حتما شاء من شاء وأبي من أبي واسقاط الجيش لحكومة الشقاق والنفاق والارتزاق وشن حرب لسحق مليشيات براكة الحطب وابطال مشروع الأخوان في ليبيا حرب مشروعه ومقدسه وعاجلا او آجلا سينتصر الجيش علي الارهاب في طرابلس ومصراته فلا تعولوا علي تركيا فمن الواضح ان تركيا لا يعنيها أنتصار حكومه الفرقاطه علي الجيش ليبيا الوطني وتركيا ليست جاده في السعي الي ترجيح كفة مليشيات الارهاب في ليبيا وهي تعلم ان هذا لن يحصل فكيف لشذاذ أفاق مشكلين مليشيات متعددة المرجعيات والتوجهات سينتصروا علي الجيش ولكن هدف تركيا حاليا هو إطالة أمد الازمه والاستفاده منها في استنزاف كل ما في خزائن المصرف المركزي الليبي من عمله صعبه واذا انتصر الجيش وتشكلت حكومه مختلفه في التوجه مع ما كانت تصبو اليه حكومه الفرقاطه فما هي الا سنوات وسوف تبحث تركيا عن وسطاء وتعاود العلاقات مع ليبيا فتركيا لا تستغني عن الاستثمار في ليبيا

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  • لولا الضوء الاخضر من ترامب ما استطاع اردوغان ان ينقل دواعش وجبهة نصرة علنا الى غرب ليبيا ووسط صمت دولى واقليمى متعمد ولدينا سابقة تؤكد ذلك الكلام عندما اعترفت امربكا انها اعطت ضوء اخضر محدد فى شمال سوريا وعندما تجاوزه تدخلت لايقافه واليوم نرى فى ليبيا نفس الكلام ضوء اخضر غرب ليبيا ودون اى تدخل او حتى ادانة عربية او اوربية لان هدف امريكا فى النهاية العودة الى قاعدة الوطية بعد ان تم طردها بعد ثورة الفاتح وراينا باشاغا يطلب من امربكا اقامة قاعدة لها فى ليببا ولكن القاعدة المطلوبة تحت سيطرة الجيش الوطنى جيش الكرامة لن يسمح بذلك الا اذا تم اغراق غرب ليبيا حول القاعدة بدواعش وقاعدة فتعرض امريكا التدخل لانقاذ ليبيا واوربا من الدواعش والقاعدة وعلى الدول الاوربية تحمل تكاليف العملية ولدينا خطة مشابهة عندما اعلن اردوغان علنا عقب سقوط داعش فى سوريا عن ارسال 10000 داعشى الى سيناء وتم ارسالهم بالفعل وطابت امريكا من مصر التدخل لمحاربة داعش فرفضت مصر وسحقهم الجيش المصرى ونفس السيناريو سيحث فى ليبيا حيث سيرفض الجيش الوطنى مدعوما من الشعب والفبائل اى تدخل امريكى وسيقضى بنفسه على الارهاب بدعم من الاشقاء ويسحق الاشقياء وطز فى الامريكان واردوغان

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