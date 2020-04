بو الخطابية : استقبال 400 مواطن عالق فى مصر ووضعهم بالحجر الصحي

قال رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، السبت، إن بلديات طبرق وأمساعد وبئر الأشهب ستستقبل اليوم أكثر من 400 مواطن من العالقين في مصر.

وأضاف بوالخطابية في تصريحات صحفية، أنه سوف يتم وضع المواطنين العائدين في فندق الجمل ببلدية أمساعد واستراحة الطرق السريعة بمنطقة البردي وفنادق دار السلام وباب طبرق وزين في مدينة طبرق لتطبيق العزل الصحي عليهم، داعيا أسر هؤلاء المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وعدم الاختلاط حفاظاً على صحة الجميع.

وأشار بو الخطابية إلى أن الأجهزة الأمنية ستقوم باستلامهم من منفذ أمساعد وتأمين وصولهم إلى الفنادق المذكورة الأقرب لسكناهم، لافتا إلى أن مركز طبرق الطبي سيقوم بمتابعتهم خلال فترة الحجر المقرره لمدة 14 يوما.

