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قصف بالمدفعية الثقيلة على منطقتي السواني والرملة

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفاد شهود عيان، السبت، بتعرض منطقتي السواني والرملة بالعاصمة طرابلس لقصف بالمدفعية الثقيلة.

وفي وقت سابق، تجدد اصوات المدفعية الثقيلة بمحيط غابة النصر، لليوم الثاني على التوالي.

ويوم امس، شهدت العاصمة طرابلس سقوط عدة قذائف على مقسم سجن الرويمي بمنطقة عين زارة، وقصف بالمدفعية الثقيلة على محيط مطار معيتيقة الدولي.

وعلى الرغم من الهدوء الحذر في محاور القتال، إلا أن القذائف المدفعية لا تزال مستمرة بالسقوط في عدة مناطق، حيث شهدت مناطق عين زارة ومطار معيتيقة ومشروع الموز سقوط القذائف الصاروخية عليها.

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قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • مليشيات السرقه والارهاب وألاخوان ذوي العقيده البعيده عن الاسلام السمح مساكين حالمين بأن تركيا وانهائاً للازمه باقل خسائر علي المليشيات تسليم اسلحتها للجيش وأن العناد لا يفيد مع الجيش فالجيش داخل لطرابلس حتما شاء من شاء وأبي من أبي واسقاط الجيش لحكومة الشقاق والنفاق والارتزاق وشن حرب لسحق مليشيات براكة الحطب وابطال مشروع الأخوان في ليبيا حرب مشروعه ومقدسه وعاجلا او آجلا سينتصر الجيش علي الارهاب في طرابلس ومصراته فلا تعولوا علي تركيا فمن الواضح ان تركيا لا يعنيها أنتصار حكومه الفرقاطه علي الجيش ليبيا الوطني وتركيا ليست جاده في السعي الي ترجيح كفة مليشيات الارهاب في ليبيا وهي تعلم ان هذا لن يحصل فكيف لشذاذ أفاق مشكلين مليشيات متعددة المرجعيات والتوجهات سينتصروا علي الجيش ولكن هدف تركيا حاليا هو إطالة أمد الازمه والاستفاده منها في استنزاف كل ما في خزائن المصرف المركزي الليبي من عمله صعبه واذا انتصر الجيش وتشكلت حكومه مختلفه في التوجه مع ما كانت تصبو اليه حكومه الفرقاطه فما هي الا سنوات وسوف تبحث تركيا عن وسطاء وتعاود العلاقات مع ليبيا فتركيا لا تستغني عن الاستثمار في ليبيا

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