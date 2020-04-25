قصف بالمدفعية الثقيلة على منطقتي السواني والرملة

أفاد شهود عيان، السبت، بتعرض منطقتي السواني والرملة بالعاصمة طرابلس لقصف بالمدفعية الثقيلة.

وفي وقت سابق، تجدد اصوات المدفعية الثقيلة بمحيط غابة النصر، لليوم الثاني على التوالي.

ويوم امس، شهدت العاصمة طرابلس سقوط عدة قذائف على مقسم سجن الرويمي بمنطقة عين زارة، وقصف بالمدفعية الثقيلة على محيط مطار معيتيقة الدولي.

وعلى الرغم من الهدوء الحذر في محاور القتال، إلا أن القذائف المدفعية لا تزال مستمرة بالسقوط في عدة مناطق، حيث شهدت مناطق عين زارة ومطار معيتيقة ومشروع الموز سقوط القذائف الصاروخية عليها.

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