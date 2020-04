العامة للكهرباء : استبدال أعمدة الكهرباء المتضررة بجوار عمارات النجيلة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، السبت، أن فرق الصيانة التابعة لدائرة توزيع جنزور استبدلت الأعمدة التي تعرضت لاضرار جسيمة نتيجة لحرق القمامة بجوار عمارات النجيلة أمس و تم إعادة الخدمة الكهربائية إلى الخطوط المغذية لعدد من المناطق.

وأوضح المكتب الإعلامي للشركة في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن حرق القمامة تسبب في حرق الأعمدة وخروج عدد من الخطوط الكهربائية عن الخدمة، مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن عدد من المناطق أمس.

