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وصول جهاز PCR للمركز الوطني لمكافحة الأمراض مصراتة بدعم من رجال الأعمال

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

سلمت لجنة منتسبي غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة اليوم السبت، جهاز PCR للمركز الوطني لمكافحة الأمراض مصراتة.

وبحسب اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، من المتوقع بدء العمل بالجهاز وتفعيله في غضون يومين، على أن يرسل المركز الوطني لجنة لمعاينة الجهاز وتدريب الطواقم الطبية لاستخدامه.

يذكر أن لجنة منتسبي الغرفة تشكلت عن طريق غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، لجمع تبرعات رجال الأعمال في المدينة وتسخيرها لدعم مكافحة هذه الأزمة من معدات طبية وتوفير احتياجات المستشفيات ومراكز العزل ومراكز الكشف المبكر.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • شن خلا المواطن الليبي يعالج عن توانسة الا انتم تجار الأزمات –
    باله عليك مواطن ليبي يراجي في معاشه بالستة شهور –
    تجي انتم يا مصراتين بكل وقاحة –
    وتجيب جهاز الكشف عليه بالمبلغ الفلاني – في عبادتك الخاصة باش تقبض رزق الناس باش أدير كشف مواطن ابن بلادك وتقولي رجل اعمال …. ورأس مال الجهاز تلقاه حق من ابسط حقوق الليبي سارقينه باعتمادات بنكية –
    وتقولي عندهم وطنية – كمشة افاكين أنذال يتاجروا بعروق الناس وضمائر ميتة – دون محاسبة او رقابة …….. لاجل حفنة فلوس . !!’ سفلةً ….. والله الشباني عجبني قال نأكل السَّعير ونعيش عالخبزة والبسيسة والحليب والتمر – والاًنقعد يبلبزوا فيا كمشة كلاب مخانب لا قدموا لا وخروا ..

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