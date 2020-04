أعلن الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير

المعتمدة، فوزي أونيس، السبت، عن وصول أجهزة pcr للكشف عن فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم

تركيب هذه الأجهزة في مصراتة والزاوية.

The post فوزي أونيس: وصول أجهزة pcr للكشف عن فيروس كورونا وسيتم تركيبها في مصراتة والزاوية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24