القبض على خمسة أشخاص في مالطا بتهمة نقل عسكريين من وإلى ليبيا

كشف موقع إخباري مالطي، عن القبض على خمس أشخاص متهمين للتحايل على العقوبات الدولية ونقل «عسكريين» من وإلى شرق ليبيا «دون إخطار السلطات»، مضيفا أن أحدهم أبرم اتفاقية مع شركة الإمارات العربية المتحدة لنقل هؤلاء العسكريين من وإلى ليبيا، وزُعم أن ذلك تم بدون إذن السلطات المختصة.

وبحسب موقع «تايمز أوف مالطا»، فإن جيمس فينيش، 41 عامًا، استخدم زورقين عسكريين قابلين للنفخ نوع (RHIBs) للتحايل على العقوبات الدولية ونقل العسكريين، لافتا إلى أن قارب غامض مسجل في مالطا تم العثور عليه في ميناء الزويتينة، على بعد حوالي 150 كيلومترًا جنوب بنغازي، في أغسطس الماضي، أثار شكوكًا حول استخدامه لتهريب أشخاص خلسة إلى داخل البلاد وخارجها، «مما دفع السلطات الليبية إلى فتح تحقيق».

ويضيف الموقع المالطي، أن مواقع إخبارية ليبية أفادت «خطأ» أن القارب يتبع القوات المسلحة المالطية، في حين تكهنت بعض أقسام الصحافة الليبية بأنه ربما كان قد تم استخدامه لنقل «قوات خاصة أو فرق مخابرات» إلى المنطقة.

وبعد ظهر أمس الجمعة، تم توجيه اتهام لخمسة رجال مالطيين، فينيش وأربعة آخرين، تتراوح أعمارهم بين 63 و47 و45 و44 عامًا، يُعتقد أنهم كانوا يديرون ذلك الزورق وآخر مماثل له.

وقال مراقب الشرطة جورج كريمونا المسؤول عن وحدة مكافحة الإرهاب في بيان اليوم السبت، إن التحقيق يبحث أيضا في احتمال غسل أموال، فيما تم الحجز على المعلومات المالية للمتهمين، بالإضافة إلى خطابات الإنابة المرسلة إلى السلطات القضائية الخارجية.

وأوضحت الشرطة إن المحاكم أصدرت أيضا طلبا بتجميد أصول مرتبطة بفينيش، الذي يصر على أن العقد كان من أجل «الإخلاء في حالات الطوارئ»، بينما يعتقد المحققون أن الحادث مرتبط على الأرجح بمقاولين عسكريين خاصين يُعتقد أنهم كانوا يراقبون شحنة أسلحة إلى ليبيا، ومازالت تحقيقات الشرطة جارية.

وقالت مصادر أنه كان يجب التخلي عن أحد الزورقين RHIB في البحر بعد أن أصيب بمشاكل في المحرك، فيما تم احتجاز من كانوا على متنه موقتًا لأنه لم يكن لديهم الأوراق اللازمة.

وأثبت المحققون أن القوارب كانت تابعة لشركة ستاندرد تشارترز ، وهي شركة تأجير سفن مقرها مالطا، وتشكل جزءًا من شبكة من الشركات تحت مظلة Unified Global Services Group المملوكة لفينيش.

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