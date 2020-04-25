«السباعي»: تركيا أقرب لنا من فرنسا وإيطاليا وأمريكا حتى في «الأكلات»

دافع علي السباعي، عضو مجلس النواب المنشق، وأحد دعاة الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، عن الوجود التركي، في ليبيا، متسائلاً: “لماذا نتحسس من هذا البلد، رغم أنه يشبه مصراتة وطرابلس كثيراً؟” على حد قوله.

أضاف “السباعي” في حوار لقناة تركية، من “اسطنبول” أمس، رصدته صحيفة “الساعة 24”: “يا أخي العربي، التركي أقرب إليك من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وأمريكا، في الدين والعادات والتقاليد وطريقة اللباس والأكلات والكلمات أغلبها من العربية، فلماذا هذا التحسس من هذه البلدة؟” على حد قوله.

وواصل “السباعي”: “يصفون الحقبة التركية بالاستعمار التركي على بلاد العرب، ويذكرون في كتب التاريخ أن الحملة الفرنسية على مصر كانت لها فؤائد.. ولأني الآن في اسطنبول ربما يراني البعض باعتباري خائن لبلدي، لكن إن كنت في باريس سيقولون عكس ذلك” على حد تعبيره.