قبيلة الجوازي تطالب بتعديل الإعلان الدستوري لتتولى القوات المسلحة إدارة البلاد

أعلن مجلس شباب قبيلة الجوازي تفويضهم الكامل للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير أركان حرب خليفة حفتر، بتولي زمام الأمور في البلاد.

وطالب المجلس في بيان له اليوم السبت بتعديل الإعلان الدستوري ليتوافق مع هذا التفويض، مؤكدا أن هذه المرحلة حرجة من تاريخ البلاد، ولم ير المجلس طيلة السنوات السابقة مشروعا يمكن الوثوق به أو التعديل عليه، أو قيادة يمكن التعويل عليها إلا القوات المسلحة.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، دعوة إلى جميع الأحرار لاتخاذ قرار تاريخي برفض الاتفاق الباطل بين المجلس الرئاسي والمحتل التركي، عبر المجالس المحلية والتنظيمات النقابية وجميع المنصات لتصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

وقال القائد العام: “أدعو كل الليبيين الأحرار الشرفاء لإسقاط ما يعرف بالاتفاق السياسي إلى تفويض المؤسسة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة المقبلة بإعلان دستوري جديد يضمن تجاوز هذه المرحلة”.

وأضاف في كلمة متلفزة لها وجهها إلى الشعب الليبي أول من أمس الخميس، أن القوات المسلحة تواصل اليوم مرحلة الكفاح داخل العاصمة ليكون تحريرها تتويجا للمسيرة النضالية، متفاخرا بما وصلت إليه القوات المسلحة من وضوح العقيدة وسلامة البناء ونظام التنظيم وحجم التسليح ومستوى التصميم والإرادة، مبشرا المجلس الرئاسي بأن فرحته بدعم الإرهاب لن تدوم طويلا.

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