أغلق مركز الحرس البلدي تاجوراء، السبت، عددًا من محال بيع الملابس بالشمع الأحمر لمخالفتهم قرار حظر التجول.

وأوضح المكتب الإعلامي لجهاز الحرس البلدي طرابلس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

