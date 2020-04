أفاد شهود عيان، السبت، بتعرض محيط منطقة أبو سليم جنوب العاصمة طرابلس لقصف بالمدفعية الثقيلة.

وفي وقت سابق، تجدد اصوات المدفعية الثقيلة بمحيط غابة النصر، لليوم الثاني على التوالي.

ويوم امس، شهدت العاصمة طرابلس سقوط عدة قذائف على مقسم سجن الرويمي بمنطقة عين زارة، وقصف بالمدفعية الثقيلة على محيط مطار معيتيقة الدولي.

The post قصف بالمدفعية الثقيلة على منطقة أبو سليم appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24