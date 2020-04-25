كوزولينو يدعو لوقف القتال وإفساح المجال لاستئناف الحوار

دعا رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغربية، أندريا كوزولينو، الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار، وإفساح المجال للحوار بمناسبة شهر رمضان.

وقال كوزولينو وفقا لوكالة نوفا الإيطالية إن وباء كورونا يجني الضحايا ويجبر المؤمنين على البقاء في منازلهم لتجنب العدوى، وعدم ذهابهم إلى المساجد والتجمعات الرمضانية، في حين إن الاقتصاديات المحلية تتأثر بعواقب هذه الأزمة التي وصلت إلى دول تعاني بالفعل من معدل مرتفع من البطالة والفقر.

ودعا كوزولينو الأطراف في طرابلس لوقف القتال حتى يكون شهر الصوم والتوبة فرصة لاستئناف الحوار، خاصة أن السكان يواجهون بالإضافة إلى معاناة آثار الوباء مأساة الحرب.

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