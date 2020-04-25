إلقاء القبض على خمسة اشخاص يتاجرون في السلاح والبشر

كشف موقع “تايمز أوف مالطا”، السبت، عن إلقاء القبض على خمسة تجار من مالطا يتاجرون فى السلاح والبشر، اتهموا بخرق عقوبات الاتحاد الأوروبي على ليبيا.

وأوضح الموقع أن السلطات الليبية بشرق البلاد فتحت تحقيقا بعد العثور على قارب غامض مسجل بمالطا في الميناء الزوتينة بنغازي يستخدم لنقل أشخاص داخل وخارج البلاد دون إخطار السلطات.

وبحسب موقع «تايمز أوف مالطا»، فإن جيمس فينيش، 41 عامًا، استخدم زورقين عسكريين قابلين للنفخ نوع (RHIBs) للتحايل على العقوبات الدولية ونقل العسكريين، لافتا إلى أن قارب غامض مسجل في مالطا تم العثور عليه في ميناء الزويتينة، على بعد حوالي 150 كيلومترًا جنوب بنغازي، في أغسطس الماضي، أثار شكوكًا حول استخدامه لتهريب أشخاص خلسة إلى داخل البلاد وخارجها، «مما دفع السلطات الليبية إلى فتح تحقيق».

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