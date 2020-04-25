«معاناة حتى الموت».. وفاة مريض ليبي على الحدود التونسية

عن مصدر الخبر
صحيفة الساعة 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
رئيس لجنة مجابهة كورونا بمصراتة : غياب الدولة وراء جمع التبرعات
تم النشر منذُ 21 دقيقة
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
«بلدي خليج السدرة» يحدد موعد توزيع أسطوانات غاز الطهي
تم النشر منذُ 24 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
السراج يطالب مواصلات الوفاق بتمديد حظر الملاحة الجوية لمدة 15 يوم
تم النشر منذُ 27 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
إلقاء القبض على خمسة اشخاص يتاجرون في السلاح والبشر
تم النشر منذُ 30 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
أضف تعليقـك