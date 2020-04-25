مؤسسة النفط تدعم قطاع الصحة في بلدية درج ومنطقة سيناون غرب ليبيا

أخبار ليبيا24

جرت اليوم السبت مراسم تسليم مشروع مركز الأصالة الصحي ببلدية درج غربي ليبيا بعد الانتهاء من أعمال الصيانة فيه، وذلك ضمن برامج التنمية المستدامة التي تقوم المؤسسة الوطنية للنفط بتنفيذها في المناطق المجاورة لعملياتها.

وبدأ العمل على تنفيذ المشروع منذ نهاية ديسمبر 2019 وشملت المرحلة الأولى من المشروع صيانة وتجديد المبنى بالكامل وتحديث شبكة الكهرباء وتغيير الأبواب والنوافذ وتغليف الجدران والأرضيات بالعوازل الطبية وتركيب الأسقف المعلقة، وكذلك تركيب التكييف والإضاءة وتركيب شبكة الغاز الطبي وغيرها.

وتضمنت المرحلة الثانية تجهيز عيادة الكشف للنساء وغرف عمليات الولادة وغرف العناية الفائقة، بالإضافة إلى تجهيز مختبر التحاليل الطبية وغرفة الولادة الطبيعية وغرفة الأطفال حديثي الولادة وغرفة الإيواء والصيدلية وصالات الاستقبال والاستعلامات.

وأعرب مدير التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، مختار عبد الدائم، عن أمانيه في أن يخفف هذا المشروع من معاناة المواطنين ببلدية درج وتجنيبهم عناء السفر لمسافات طويلة من أجل الحصول على الخدمات الطبية اللازمة.

وجرى في نفس اليوم افتتاح مشروع صيانة وتجهيز المركز الصحي بمنطقة سيناون (قرية صغيرة تقع في غرب ليبيا قرب غدامس) حيث قامت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، بمساهمة سكان المنطقة، بإجراء بعض أعمال الصيانة الضرورية للمبنى، وتوفير جهاز الموجات فوق الصوتية وأسرة طبية، بالإضافة إلى عدد من الأجهزة والمعدات المستعملة في المعامل وسيارة إسعاف لحالات الطوارئ.

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