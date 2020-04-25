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«المجعي» من مصراتة: سيطرنا على 60% من ترهونة وتراجعنا لأسباب إنسانية

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم الناطق باسم مليشيات عملية بركان الغضب التابعة لحكومة فائز السراج مصطفى المجعي، إن ما وصفها بـ”عاصفة السلام”، تعُد إحدى مراحل عملية “بركان الغضب”، لصد الهجوم على العاصمة طرابلس.

وواصل زعمه، في تصريحات لموقع “عربي 21” القطري، “هذه العملية كان يجب أن تنطلق بعد أن عربدة قوات حفتر بدعم من دول العدوان، مستغلة الهدنة المعلنة، لإرسال أطنان من الذخائر والعتاد العسكري النوعي، ولم تلتفت إلى دعوات وقف إطلاق النار”.

وفيما يخص ترهونة، قال: “بادرت قواتنا إلى تنفيذ هجوم من سبعة محاور لإنقاذ مدينة ترهونة المختطفة من قبل عصابة الكانيات، وتمكنت في يوم واحد من السيطرة على أكثر من 60% من المدينة التي تبعد جنوب العاصمة مسافة 70 كليومترا تقريبا، وكانت الطريق مفتوحة إلى وسط المدينة، إلا أن حسابات رأتها غرفة عملياتنا أوقفت الهجوم مؤقتا، إذ أن العائلات ما زالت تخرج رافعة الأعلام البيضاء، ويبدو أن هناك أملا لدخول المدينة بأقل الأضرار”.

واستدرك المجعي: “لن يستغرق الدخول لوسط ترهونة ما استغرقه دخول المدن الساحلية الست التي سبقتها، وستبسط الدولة سلطانها فيها في مدة وجيزة، وتفعّل فيها مديريات الأمن، ويعود المهجرون والنازحون إلى بيوتهم، ويأمن الناس على حياتهم ومعاشهم”.

واختتم: “السيطرة على ترهونة والوطية سيقطع دابر حفتر وداعميه من المنطقة الغربية، وستسعى الدولة لإيصال الخدمة لكل المواطنين غربًا وجنوبًا، خاصة بعدما عانوا الأمرين من هذه الحرب، وتوجد مراحل أخرى لعملية عاصفة السلام سيعلن عنها قريبًا، بهدف استعادة السلم الأهلي وبسط الدولة سلطانها على كل شبر من ليبيا”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • انسانيتكم واضحة فى صبراته قتل وحرق وسرقة صندوق الزكاة اما فى ترهونة يابن الميبونة فقد انسحب الجيش لينصب لكم المصيدة ثم انقض على قواتكم الانسانية وقتل منهم العديد واسر ما تيسر منهم ودمر الاليات وفر جرذانكم الى الخلف انسى ياكلب فترهونة حصن حصين ياحقير

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  • اى انسانية يابن الغبية لمن يقصف سيارات تنقل الوقود والغذاء واى انسانية لقصف سيارات اسعاف واى انسانية قصف احياء مدنية فى ترهونة بعد فشل العملية العسكرية التى اعد لها المعتوه منذ اشهر وسبب فشلها واضح للجميع بعد اسقاط عدد كبير من الطائرات المسيرة التركية فلا يمكن لمعتوه مثل اردوغان خطط للعملية ان يتراجع ابدا لاسباب انسانية وهو من باع مليشياته فى حلب ليتم ابادتها وهو من يرفض دخول الاف اللاجئين من ضحايا الى تركيا ويتركهم فى العراء واى انسانية المعتوه يصر على سجن العلماء والطلبة والصحفين ويفرج عن عتاة الاجرام ربنا يحشرك مع اردوغان يامجرم

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  • تراجعتوا لاسباب انسانيه يا احنين ياقائد قوات براكة العجب ففي مسرحيه معمر لهدم السجون عندما قاد الجرافه ليهدم سور السجن في مشهد تقمصي تمثلي عم الصمت في المكان ولم يكسره الا صوت واحده من الراهبات الثوريات صرخت باعلي صوتها وقالت يا احنين ياقائد كذلك انت يامجعي يا احنينه يا قوات براكة العجب لاسباب أنسانيه تراجعتوا اتي بالك الاسباب الانسانيه نفسها ستجعلكم تستسلموا للجيش بأقل خسائر واعره عليكم ترهونه واللبن حامض علي اجريوات المليشيات

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  • ليس إنسانية بل فرااااار الجرذان ايها الجبان من مصيدة اسود الجيش الوطنى….و جيفكم التى تركتموها ورائهم و اسراكم من الأتراك و الشوااام المرتزقة خير دليل يا مبيون

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  • أنا عارفك يامصراتي حنين تعطيها في الصغر ودورها في الكبر، هم اسراكم زي الخرفان يكروا فيهم وصلوا حتي بنغازي ومدسوسين عند الجيش، وانا شخصيا نتمناك تولي لترهونة وتكون انت علي راس القوة الغازية خلي نشوفوا زياطك حبال يابصطاردوا

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