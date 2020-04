الرئاسي: تمديد حظر الملاحة الجوية بجميع المطارات 15 يومًا

مدد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، السبت،

حظر الملاحة الجوية على الطيران المدني بجميع المطارات 15 يومًا.

وأوضح المجلس في بيان موجه لوزير المواصلات بحكومة

الوفاق، ميلاد معتوق، أنه يستثنى من الحظر الوفود الرسمية وحالات الجرحى التي

تتطلب العلاج بالخارج وعمليات الشحن الجوي.

يُذكر أنه تم رصد رحلات جوية بين إسطنبول ومصراتة خلال فترة الحظر، التي أعلن عنها المجلس الرئاسي سابقًا، وسط تأكيدات بأن هذه الرحلات كانت لنقل السلاح والمرتزقة من تركيا إلى الوفاق.

