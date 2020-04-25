بعد مقتله بمحور عين زارة.. التاريخ الإجرامي للإرهابي الحصادى

أفاد مراسلنا فى محاور القتال فى طرابلس، بمقتل المتطرف سالم نبيل يوسف الحصادي ، خلال تواجده في إحدى ” التبات ” بمحور عين زارة مساء اليوم السبت.

وأضاف مراسلنا، أن المدعو من مواليد 1995 ومن سكان منطقة الجبيله في مدينة درنة، ومطلوب لدي السلطات الأمنية والعسكرية الليبية، مشيرا إلى أن هناك مصادر اخري أفادت بأن مشاجرة وخلافات مسلحة وقعت في صفوف عناصر المليشيات في محور عين زارة مما أدي إلي مقتل المتطرف .

والحصادي، قد أعلن ولاءه إلي تنظيم الدوله في مدينة درنه خلال العام 2014 ، و انضم إلي مجلس شوري مجاهدي درنه واصبح من ضمن ما يعرف ” السرية الأمنية ” خلال العام 2015 .

وإبان اعتقاله من قبل جهاز مكافحة الإرهاب، اعترف الحصادي أنه قد بايع تنظيم الدوله وقد شهد وحضر عمليات التصفية التي ينفذها عناصر التنظيم في مدينة درنه، ليسلم إلي مدينه البيضاء قبل أن يهرب بإتجاة مدينة مصراتة خلال العام 2018 .

وقد عرف عن الحصادى تعاطيه المخدرات وحبوب الهلوسة ولديه قضية قتل ،بعد أن أقدم علي قتل الشاب ” قُصي محمد فرج الضراط “، من سكان منطقة الجبليه – درنه وذلك خلال شجار وقع بينهم، بالإضافة إلي تنفيذ جريمة قتل أخري وكان يشاركه المدعو ” أ ” بعد أن قاما بقتل شخص من مدينة البيضاء أثناء قيادة سيارة له في ” مفترق الطلحي ” ليقوم المدعو ” أ ” بتسليم نفسه والآن متواجد في إحدي السجون الشرعية للدوله الليبية .

وتمكن الحصادى من الهروب برفقه شقيقه يوسف باتجاة مدينة مصراتة ومنها إلي مدينة طرابلس بحكم تواجد شقيقتهم في منطقة عين زارة ،تم القبض علي الشقيقين أثناء تواجدهم في إحدي المزارع بمدينة مصراته مساء الأربعاء 2 يناير 2019، ليتم الإفراج عنهم بعد فترة من سجنهم ،وقد أشارت لنا مصادر أخري بأن تم نقلهم الي سجن التابع لمليشيا ” قوة الردع الخاصة ” وليخلي سبيلهم وينضم الشقيقين ” سالم و يوسف ” إلي المليشيات، كما أن المتطرف “يوسف”، من مواليد 1993 قد قتل في شجار مسلح وقع بين عناصر الحشد المليشياوي في 16 فبراير 2019 .