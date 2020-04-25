اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة فى منطقة القبائلية بعين زارة

عن مصدر الخبر
قناة ليبيا 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
الحكومة الليبية تُجدد منح الإذن بصرف مرتبات العاملين بالقطاع العام المتوقفة
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
بدء أول مهمة للعملية إيريني لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
النهر الصناعي يعلن استبدال الصمام العاطل بموقع الشويرف.. وعودة المياه لطرابلس غدا الإثنين
تم النشر منذُ 11 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
“النهر الصناعي” يُحدد موعد عودة المياه إلى طرابلس
تم النشر منذُ 17 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك