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اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة فى منطقة القبائلية بعين زارة

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، السبت، بوقوع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة فى منطقة القبائلية في عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

وفي وقت سابق تعرض محيط منطقة أبو سليم جنوب العاصمة لقصف بالمدفعية الثقيلة.

وتجددت مساء اليوم اصوات المدفعية الثقيلة بمحيط غابة النصر، لليوم الثاني على التوالي، كما شهدت منطقة عين زارة سقوط عدد من قذائف الهاون.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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