المجعي: سيطرة الوفاق على ترهونة والوطية سيقطع دابر حفتر

قال الناطق باسم ما تعرف بعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، مصطفى المجعي، إن الدخول لوسط ترهونة لن يستغرق ما استغرقه دخول المدن الساحلية الست التي سبقتها، على حد قوله.

وأضاف المجعي في تصريح صحفي أن قوات الوفاق ستبسط سيطرتها على ترهونة في مدة وجيزة، وتفعّل فيها مديريات الأمن، ويعود المهجرون والنازحون إلى بيوتهم.

وتابع المجعي أن السيطرة على ترهونة والوطية سيقطع دابر حفتر وداعميه من المنطقة الغربية، وستسعى الوفاق لإيصال الخدمة لكل المواطنين غربًا وجنوبًا، خاصة بعدما عانوا الأمرين من هذه الحرب، بحسب تعبيره.

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