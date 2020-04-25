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المجعي: سيطرة الوفاق على ترهونة والوطية سيقطع دابر حفتر

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال الناطق باسم ما تعرف بعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، مصطفى المجعي، إن الدخول لوسط ترهونة لن يستغرق ما استغرقه دخول المدن الساحلية الست التي سبقتها، على حد قوله.

وأضاف المجعي في تصريح صحفي أن قوات الوفاق ستبسط سيطرتها على ترهونة في مدة وجيزة، وتفعّل فيها مديريات الأمن، ويعود المهجرون والنازحون إلى بيوتهم.

وتابع المجعي أن السيطرة على ترهونة والوطية سيقطع دابر حفتر وداعميه من المنطقة الغربية، وستسعى الوفاق لإيصال الخدمة لكل المواطنين غربًا وجنوبًا، خاصة بعدما عانوا الأمرين من هذه الحرب، بحسب تعبيره.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • ما تزغرت نين تستعد يا طايح السعد ماتقول فول نين يصير بالكيول او قول رحتوا فيها انتم والمرتزقه السوريين بالله يا مجعي كيف معتبرين انفسكم رجال امام نساءكم وانت تدافع عنكم مرتزقه سوريين وين رجلتكم او فقدتوها بحلول المرتزقه محلكم في المحاور

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  • خلاص انتهى الدرس يامجعي…الان انتفاضة شعبية تؤيد الجيش والشرارة انطلقت من بنغازي غرة رمضان 2020…جاااايكم طوفان الكرامة وطوفان الشعب…والشعوب لاتهزم

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